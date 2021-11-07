الصين: قد نواجه نقصا بالكهرباء في الشتاء والربيع المقبلين

قالت شبكة الكهرباء الحكومية في الصين، اليوم الأحد، إن الصين قد تواجه في الشتاء القادم صعوبة في الحفاظ على توازن طاقة مقبول في البلاد، و "في بعض الحالات" ستواجه نقصا في الكهرباء.

وأضافت المؤسسة، في بيانها: "بشكل عام هذا الشتاء، وكذلك الربيع القادم، ستكون مواردنا محدودة للغاية للحفاظ على توازن الطاقة. وفي بعض الحالات يكون هناك نقص في الكهرباء".

وأوضحت المؤسسة، أن سبب هذه الصعوبات، يعود بالدرجة الأولى إلى الطبيعة الموسمية لنمو الطلب على الكهرباء في موسم البرد، وكذلك انخفاض منسوب المياه في كثير من الأنهار التي تستخدمها محطات توليد الطاقة الكهرومائية في الشتاء.

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وشدد البيان على أن "إجراءات ضمان الإمداد بالكهرباء في المرحلة الحالية أثبتت فعاليتها، ولكن مع ذلك، سيتوجب علينا بذل جهود كبيرة لتخطي هذه المصاعب".

ووفقا لبيان المؤسسة، ستبذل سلطات الصين كل جهد ممكن، لضمان أمن الطاقة الوطني وسير التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد بشكل طبيعي. على سبيل المثال، سيتم فرض قيود على أنشطة الشركات التي تستهلك الكثير من الكهرباء، وكذلك الشركات التي تلوث البيئة.

المصدر: تاس