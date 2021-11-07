مؤسسة دولية تتيح تمويلات ضخمة لهيئتي السلع والبترول في مصر
Reuters
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قالت وزارة التعاون الدولي المصرية في بيان، إن مصر تجري محادثات مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لزيادة التعاون وتمويل المشروعات التي تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف البيان أن المؤسسة أتاحت بالفعل تمويلات بقيمة 2.3 مليار دولار للهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة العامة للبترول ارتفاعا من برنامج أولي قيمته 1.1 مليار دولار.
المصدر: رويترز
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