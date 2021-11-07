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مؤسسة دولية تتيح تمويلات ضخمة لهيئتي السلع والبترول في مصر

مال وأعمال

مؤسسة دولية تتيح تمويلات ضخمة لهيئتي السلع والبترول في مصر
Reuters
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قالت وزارة التعاون الدولي المصرية في بيان، إن مصر تجري محادثات مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لزيادة التعاون وتمويل المشروعات التي تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة.

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وأضاف البيان أن المؤسسة أتاحت بالفعل تمويلات بقيمة 2.3 مليار دولار للهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة العامة للبترول ارتفاعا من برنامج أولي قيمته 1.1 مليار دولار.

المصدر: رويترز

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