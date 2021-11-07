نمو صادرات الصين في أكتوبر يفوق التوقعات وفائض تجارتها مع أمريكا يسجل 40.75 مليار دولار

أظهرت بيانات الجمارك في الصين اليوم الأحد أن صادرات البلاد في أكتوبر زادت 27.1 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة توقعات المحللين، فيما قفزت الواردات 20.6 بالمئة.

وسبق أن توقع محللون في استطلاع رأي أجرته وكالة "رويترز" زيادة صادرات أكتوبر 24.5 بالمئة بعد أن قفزت 28.1 بالمئة في الشهر السابق.

وكانت التقديرات في الاستطلاع تشير إلى أن الواردات ستصعد 25 بالمئة، مقابل زيادة 17.6 بالمئة في سبتمبر.

وسجلت الصين فائضا تجاريا 84.54 مليار دولار في الشهر الماضي، مقارنة مع توقعات الاستطلاع بتسجيل فائض 65.55 مليار دولار. وكانت قد سجلت فائضا 66.76 مليار دولار في سبتمبر.

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الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة

وخلصت حسابات أجرتها "رويترز استنادا إلى بيانات الجمارك الصينية إلى أن فائض تجارة الصين مع الولايات المتحدة بلغ 40.75 مليار دولار في أكتوبر، انخفاضا من 42 مليار دولار في سبتمبر.

وفي الأشهر العشرة الأولى من العام، بلغ الفائض 320.67 مليار دولار.

كانت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي قد تعهدت في أكتوبر باستثناء بعض الواردات الصينية من الرسوم الجمركية، وذلك في الوقت الذي تضغط فيه على بكين على خلفية عدم وفائها ببعض تعهداتها في اتفاق التجارة "المرحلة 1" الذي أُبرم في ظل إدارة دونالد ترامب.

احتياطيات النقد الأجنبي في الصين

وأفادت بيانات من بنك الشعب الصيني اليوم الأحد بأن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين، وهي الأكبر في العالم، بلغت 3.218 تريليون دولار في نهاية أكتوبر.

يفوق ذلك 3.197 تريليون دولار توقعها محللون في استطلاع رأي أجرته "رويترز"، وبارتفاع من 3.201 تريليون دولار في نهاية سبتمبر.

وبلغت قيمة احتياطيات الصين من الذهب 110.83 مليار دولار بنهاية أكتوبر، ارتفاعا من 109.18 مليار دولار قبل شهر، وذلك مع ارتفاع أسعار الذهب.

المصدر: "رويترز"