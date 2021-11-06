تقرير: بريطانيا تسعى لعقد صفقة غاز طويلة المدى مع قطر

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" أن "الحكومة البريطانية تواصلت مع قطر بشأن دعم الدولة الخليجية لإمداداتها من الغاز".

إقرأ المزيد

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن "وزراء بريطانيين أجروا مع نظرائهم من أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، محادثات حول صفقة طويلة الأجل، تصبح فيه قطر مورد الملاذ الأخير"، فيما قامت قطر بإعادة توجيه أربع ناقلات كبيرة إلى المملكة المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين.

وأفاد مصدر مطلع على المحادثات لـ"فايننشال تايمز" بأن "الشحنات جاءت بعد طلب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في اجتماع أخير، المساعدة".

هذا وتسبب النقص في إمدادات الغاز في جميع أنحاء العالم في ارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة، مما ترك الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والموردين في المملكة المتحدة يكافحون ويواجه العديد من المستهلكين ارتفاعا حادا في فواتير المنازل.

وأكدت المصادر أن "لندن تسعى إلى صفقة محتملة طويلة الأجل نظرا للمخاوف بشأن زيادة المنافسة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال مع آسيا"، إذ قال أحد هذا المصادر: "أبدى القطريون استعدادهم للاتفاق على صفقات توريد طويلة الأجل.. الغاز إلى المملكة المتحدة في سيناريو الطوارئ - نوع من ترتيب مورد الملاذ الأخير".

وأضاف شخص آخر اطلع على المناقشات: "تدرك المملكة المتحدة أنها بحاجة إلى صفقة طويلة الأجل للحصول على إمدادات طاقة مستقرة إلى الحد الذي تصبح فيه محايدة للكربون، ولكن لم يتضح بعد كيف يمكن القيام بذلك".

يشكل الغاز حوالي 40% من توليد الكهرباء في المملكة المتحدة ويسخن غالبية المنازل، ومن المتوقع أن يظل وقودا رئيسيا على الرغم من أن البلاد تسعى لتحقيق هدف صافي الصفر بحلول عام 2050، بحسب الصحيفة.

في حين أشار أحد المصادر إلى أن "قطر لم تستجب لطلبات مماثلة من الاتحاد الأوروبي بسبب تحقيق المفوضية الأوروبية في 2018 بشأن عقود الشركة المملوكة للدولة "QatarEnergy""، التي وصفتها الدوحة بأنها "لا أساس لها من الصحة".

المصدر: " فايننشال تايمز"