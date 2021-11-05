الولايات المتحدة تشهد أسرع انتعاش اقتصادي في تاريخها وبايدن يغرد

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تشهد أسرع انتعاش اقتصادي في تاريخها، حيث تراجعت البطالة إلى 4.6 في المئة.

وذكر البيت الأبيض أن هذه النسبة فاقت الأهداف التي سطرتها خطة الإنقاذ الأمريكية للرئيس جو بايدن.

وأضاف أن خطة بايدن ساعدت في خلق 531 ألف وظيفة خلال شهر أكتوبر وحده، بينما بلغ عدد الوظائف الجديدة منذ توليه الرئاسة أكثر من 5 ملايين وظيفة.

كما كشف البيان تراجع طلبات إعانات البطالة بنسبة تفوق 60 في المائة منذ يناير 2021، في أدنى نسبة منذ بداية وباء كورونا.

وانخفض معدل البطالة هذا العام أكثر من أي عام في التاريخ الولايات المتحدة وفق بيان البيت الأبيض، بينما استفاد العمال هذا الشهر من واحدة من أكبر الزيادات المسجلة في متوسط الأجور.

Economic Update 2/2

-New unemployment claims are down over 60% since January & are at their lowest since the pandemic started

-Unemployment has decreased more this year than any other year in history

-This month, workers saw one of the largest increases in average wages on record — The White House (@WhiteHouse) November 5, 2021

وتعليقا على ذلك، نشر الرئيس بايدن تغريدة على "تويتر" قال فيها: "خلق أكثر من 5.6 مليون فرصة عمل، مع نسبة بطالة أقل من 5 في المائة، تحسن كبير منذ أن توليت منصبي".

وأضاف: "هذه علامة على أننا نسير في الطريق الصحيح".

Over 5.6 million jobs created. Under 5% unemployment.



This is a significant improvement from when I took office, and a sign that we are on the right track. — President Biden (@POTUS) November 5, 2021

كما قال إن مطالبات التأمين ضد البطالة الأولية انخفضت بنحو الثلثين منذ أن تولى منصبه، مشيرا إلى أن هذا يعد تقدما حقيقيا.

Initial unemployment insurance claims are down by nearly two-thirds since when I took office.



This is real progress – and we’re not slowing down. pic.twitter.com/Sep3BoHKaM — President Biden (@POTUS) November 4, 2021

المصدر: RT