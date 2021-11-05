وكالة "موديز" تعدل نظرتها لأداء الاقتصاد الروسي في 2021

عدلت وكالة التصنيف العالمية "موديز"، اليوم الجمعة، توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي في 2021، وتوقعت الوكالة أن ينمو الاقتصاد الروسي هذا العام بنسبة 4.8%.

إقرأ المزيد

وللمقارنة فقد كانت "موديز" تتوقع في وقت سابق أن يسجل الاقتصاد الروسي في 2021 نموا بنسبة 2.3%. وترى الوكالة أن ارتفاع أسعار المواد الأولية سيدعم النشاط الاقتصادي في روسيا.

وقال خبراء الوكالة إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في الربع الثاني من 2021 أعلى مما توقعنا ما أدى إلى مراجعة تصاعدية لتوقعات الوكالة.

وأضافوا أن "نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 10.5% على أساس سنوي في الربع الثاني من هذا العام أعاد الإنتاج في روسيا إلى مستويات ما قبل الوباء".

إلا أن "موديز" خفضت توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي للعام 2022، وتتوقع الوكالة أن يسجل نموا بنسبة 2.2%، وفي العام 2023 سينمو بنسبة 1.5%.

ويوم أمس حسن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي في 2021، ورفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام من 3.3% إلى 4.3%.

المصدر: تاس