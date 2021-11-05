أبوظبي تعلن عن 9 مشاريع جديدة لدعم مبادرة الإمارات المناخية
Reuters
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أفاد مكتب أبوظبي الإعلامي في بيان اليوم الجمعة بأن دائرة الطاقة في الإمارة أعلنت عن تسعة مشاريع رئيسية لدعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وأضاف المكتب أنه من المتوقع أن تخفض المشاريع المخطط لها، بجانب المشاريع القائمة، انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن توليد الطاقة وإنتاج المياه في أبوظبي بنسبة 50 بالمئة على الأقل على مدى عشر سنوات.
وتهدف الإمارة إلى الوصول لقدرة إنتاجية للطاقة النظيفة تصل إلى 8.8 غيغاواط بحلول 2025.
المصدر: رويترز
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