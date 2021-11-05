رجل الأعمال أحمدوف يتصدر ترتيب أغنى الأوكرانيين

قالت مجلة "نوفوي فريميا" الأوكرانية، إن رجل الأعمال رينات أحمدوف يعتبر أغنى أثرياء أوكرانيا، بثروة تقدر بـ 11.5 مليار دولار.

وأضافت المجلة: "توجد أسباب قوية لدى رينات أحمدوف لفتح زجاجة شمبانيا دوم بريجنون، والاحتفال: خلال العام الماضي، ليس فقط احتفظ بالمرتبة الأولى في تصنيف أغنى مائة أوكراني، بل اقترب أيضا من ذروة ثروته، التي وصل إليها في 2013.

ونوهت المجلة، بأن انتعاش النشاط الاقتصادي في عام 2021 رفع أحمدوف إلى ارتفاع كبير: تجاوزت ثروته حدود 10 مليارات دولار وتخطت ذلك".

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وشغل المركز الثاني في القائمة، رجل الأعمال فيكتور بينتشوك، وقدرت ثروته بـ 2.603 مليار دولار.

وحل ثالثا في القائمة، البرلماني فاديم نوفيسكي صاحب شركة Smart Group، بثروة تقدر بنحو 2.44 مليار دولار. ويحتل المركز الرابع بيترو بوروشينكو الرئيس السابق لأوكرانيا، بثروة قدرها 1.522 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي