سفير جنوب إفريقيا: قريبا سنفعل في روسيا ما فعلته "كوكا كولا" في جميع أنحاء العالم

كشف سفير دولة جنوب إفريقيا لدى موسكو مزوفوكيلي ماكيتوكا، عن خطة ترويجية طموحة للنبيذ من جنوب إفريقيا في روسيا، تهدف لزيادة انتشار هذه السلعة في السوق الروسية.

إقرأ المزيد

وقال ماكيتوكا، خلال مقابلة مع وكالة "نوفوستي" نشرت تفاصيلها اليوم الجمعة، إنه يود أن يجعل النبيذ الجنوب إفريقي شائعا في روسيا مثل "كوكا كولا" بحيث يتم بيعه في كل مطعم.

وأضاف قائلا: "قريبا جدا في روسيا سنفعل ما فعلته شركة "كوكا كولا" في جميع أنحاء العالم، هل تعرفون استراتيجيتها؟ احصل على زجاجة "كوكاكولا" في كل قرية، والآن يمكنك العثور على زجاجة "كوكاكولا" في أي مكان في العالم. سنفعل الشيء نفسه مع النبيذ من جنوب إفريقيا في روسيا. زجاجة من النبيذ الجنوب إفريقي في كل مطعم في روسيا".

وأشار إلى أن السوق الروسية تعد ضخمة وواعدة، لافتا إلى أن النبيذ من جنوب إفريقيا يتمتع بميزة تنافسية، إذ يجمع بين السعر والجودة.

المصدر: نوفوستي