كبرى شركات الطاقة في إفريقيا توقع اتفاقية مع "غازبروم" الروسية

تحدث سفير دولة جنوب إفريقيا لدى موسكو، مزوفوكيلي ماكيتوكا، عن المشاريع المشتركة بين بلاده وروسيا، وآفاق التعاون والمجالات الواعدة بين البلدين.

وكشف المسؤول خلال مقابلة مع وكالة "نوفوستي" نشرت تفاصيلها اليوم الجمعة، عن أن "ساسول"، وهي شركة متكاملة للطاقة والكيميائيات في جنوب إفريقيا، وقعت اتفاقية مع شركة "غازبروم" الروسية الأسبوع الماضي.

وقال ماكيتوكا: "أكبر شركة للطاقة لدينا (جنوب إفريقيا) والتي تعد من الأكبر في العالم في مجال استخدام الطاقة من الفحم، وهي (ساسول) وقعت اتفاقية مع (غازبروم)".

واعتبر ماكيتوكا أن هذه الاتفاقية تعد أحد أكبر المشاريع الكبيرة بين روسيا وجنوب إفريقيا، وقال: "هذا الآن أحد المشاريع الكبيرة التي لدي على مكتبي".

كذلك أشار إلى أن ممثلين من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جنوب إفريقيا من المتوقع أن يشاركوا في ديسمبر المقبل في مؤتمر سكولكوفو (مؤتمر للتقنيات العالية).

كما أعرب عن اهتمام بلاده في تطوير التعاون مع روسيا في القطاع المالي والمصرفي، في ظل الخبرة الكبيرة التي تملكها روسيا في هذه المجال.

المصدر: نوفوستي