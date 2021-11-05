خبير اقتصادي: تونس استحصلت على قرض لسداد ديون قرض آخر أخذته لسداد قرض خارجي

أعلن الخبير الاقتصادي التونسي معز الجودي، أن تونس سددت خلال شهر يوليو الماضي، قرضا خارجيا بأموال قرض داخلي تحصلت عليه من أجل عملية السداد.

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وفي تصريح عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أوضح الجودي، أن "القرض الداخلي الذي تحصلت عليه تونس لسداد القرض الخارجي كان على ثلاثة أشهر فقط انتهت أول هذا الشهر"، لافتا إلى أن "الدولة اقترضت مجددا من البنوك الداخلية لإرجاع ''قرض يوليو".

وقال: "إن الدولة مطالبة بسداد القرض الجديد في شهر فبراير القادم"، مرجحا أن تلجأ الحكومة إلى الاقتراض من أجل سداده".

ووصف هذا الأمر بـ"الهروب إلى الأمام".

المصدر: RT