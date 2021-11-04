وزير الطاقة الجزائري: حصة البلاد من إنتاج النفط 962 ألف برميل يوميا في ديسمبر

أعلن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب أن حصة بلاده من إنتاج النفط ستبلغ 962 ألف برميل يوميا في ديسمبر، بزيادة عشرة آلاف برميل يوميا مقارنة مع نوفمبر.

وعقب الاجتماع الـ34 للجنة الوزارية المشتركة (جي أم أم سي) والاجتماع الوزاري الـ22 لبلدان "أوبك+" المنعقدين عن بعد، صرح عرقاب بأن الإمدادات وأساسيات سوق النفط عموما كانت جيدة في هذه الفترة مما جعل بلدان "أوبك+" تتفق على زيادة 400 ألف برميل يوميا.

وأشاد بالأداء الإيجابي لمستويات الامتثال الإجمالية التي سمحت باستقرار وتوازن سوق النفط، حيث بلغ امتثال الدول الموقعة 115 بالمائة خلال شهر سبتمبر الماضي.

جدير بالذكر أن الاجتماع الذي ضم 23 دولة، 13 دولة أعضاء "أوبك" و10 غير أعضاء، خصص لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المدى القصير.

كما سبقه الاجتماع الـ34 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والتي عملت على أساس تقرير اللجنة الفنية المشتركة على تقييم ظروف سوق النفط على المدى القصير، ومستوى الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون.

وتضم اللجنة الوزارية الجزائر والسعودية والإمارات والعراق والكويت ونيجيريا وفنزويلا، وروسيا وكازاخستان غير العضوين في المنظمة.

كما شاركت أنغولا في أعمال "جي أم أم سي" كرئيس لمؤتمر "أوبك".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية