المركزي المصري يطرح أذون خزانة لتمويل عجز الموازنة

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه (نحو 1.14 مليار دولار)، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف المركزي، أن قيمة الطرح الأول بلغت 3.5 مليار جنيه لأجل 182 يوما، بينما بلغت قيمة الطرح الثاني 14.5 مليار جنيه لأجل 364 يوما.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وكانت وزارة المالية المصرية قد قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، موضحة أنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليا، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية.

(الدولار = 15.71 جنيه مصري)

المصدر: الشروق