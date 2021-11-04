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طلبات إعانة البطالة الأمريكية عند أدنى مستوى في 19 شهرا

مال وأعمال

طلبات إعانة البطالة الأمريكية عند أدنى مستوى في 19 شهرا
Reuters
صورة تعبيرية
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انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة لأدنى مستوى في 19 شهرا الأسبوع الماضي مما يشير إلى أن الاقتصاد يستعيد قوة الدفع وسط تحسن كبير في الصحة العامة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفض 14 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 269 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر 2021.

وهذا هو أدنى مستوى منذ منتصف مارس 2020 عندما تم فرض الإغلاق الإجباري للأعمال التجارية لإبطاء الموجة الأولى من الإصابات بفيروس كورونا. وبذلك انخفضت المطالبات لمدة خمسة أسابيع متتالية.

وساهمت سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا ونقص السلع في تقييد النمو الاقتصادي إلى أبطأ وتيرة في أكثر من عام في الربع الأخير.

المصدر: رويترز

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