أردوغان: نتوقع نمو الاقتصاد التركي أكثر من 10%

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه من المتوقع أن يحقق اقتصاد بلاده نموا بمعدل يفوق 10%، رغم أن المؤسسات الدولية تتوقع نسبة 9%.

في رسالة فيديو شارك من خلالها في قمة تنظمها مجموعة "تركواز ميديا" التركية، بعنوان "قمة تركيا 2023"، أكد أردوغان "أننا سنواصل النهوض بتركيا على أساس زيادة الإنتاج والصادرات والاستثمار وتوظيف اليد العاملة".

وأشار إلى أن تركيا تتخذ التدابير اللازمة للحد من آثار التكاليف الناجمة عن التوازنات الاقتصادية المضطربة بشكل كبير جرّاء وباء كورونا.

وكان أردوغان قد صرح في سبتمبر الفائت، أن بلاده تهدف إلى رفع إجمالي الدخل القومي إلى "أكثر من 800 مليار دولار خلال العام الجاري، وإلى مستوى تريليون دولار بنهاية فترة البرنامج الاقتصادي متوسط ​​المدى".

ويهدف البرنامج، الذي يتضمن خططا ومشاريع بين عامي 2022 و2024، إلى تدشين هيكل نمو يخلق فرص عمل مؤهلة ولا ينتج عنه عجز في الحساب الجاري ويراعي عدالة توزيع الدخل، كما يعمل على خفض نسب التضخّم إلى أقل مستوياتها خلال فترة نطاقه.

المصدر: TRT