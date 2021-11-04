 
مباشر
عاجل
مصادر: وزير الإعلام اللبناني لن يقدم استقالته

سعد الحريري ينفي تقارير عن تسوية رئاسية بواسطة أسهمه في "سوليدير"

مال وأعمال

سعد الحريري ينفي تقارير عن تسوية رئاسية بواسطة أسهمه في
Reuters
صورة من الأرشيف - سعد الحريري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rnpc

نفى رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري تقارير إعلامية أفادت بأنه تنازل عن أسهم يملكها في شركة التطوير العقاري "سوليدير" لصالح شخص ينتمي للتيار الوطني الحر.

إقرأ المزيد
"نعيش فعلا في جهنم".. الحريري يهاجم "حزب الله" بسبب التوتر مع السعودية

وفي تغريدة نشرت اليوم نفى المكتب الصحفي لسعد الحريري تنازله عن الأسهم التي يملكها في شركة "سوليدير" لصالح مصرفي ينتمي للتيار الوطني الحر خلال التسوية الرئاسية.

واعتبر المكتب أن نشر مثل هذه الأخبار الملفقة يندرج في إطار التصويب السياسي المستمر لشخصية سعد الحريري، لغايات وأهداف، لا تخفى على أحد.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا