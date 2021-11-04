سعد الحريري ينفي تقارير عن تسوية رئاسية بواسطة أسهمه في "سوليدير"

نفى رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري تقارير إعلامية أفادت بأنه تنازل عن أسهم يملكها في شركة التطوير العقاري "سوليدير" لصالح شخص ينتمي للتيار الوطني الحر.

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وفي تغريدة نشرت اليوم نفى المكتب الصحفي لسعد الحريري تنازله عن الأسهم التي يملكها في شركة "سوليدير" لصالح مصرفي ينتمي للتيار الوطني الحر خلال التسوية الرئاسية.

واعتبر المكتب أن نشر مثل هذه الأخبار الملفقة يندرج في إطار التصويب السياسي المستمر لشخصية سعد الحريري، لغايات وأهداف، لا تخفى على أحد.

ويعتبر المكتب الاعلامي أن نشر مثل هذه الأخبار الملفقة ولو من باب التساؤل، إنما يندرج في إطار التصويب السياسي المستمر، على الرئيس الحريري، لغايات وأهداف، لا تخفى على أحد.

٢/٢ — Saad Hariri (@saadhariri) November 4, 2021

المصدر: RT