منها مدينة عربية.. دراسة تحدد عدد سنوات العمل التي يحتاجها الموظف لشراء شقة في مدينته

حددت دراسة لبنك "يو بي أس" عدد السنوات التي يحتاجها الموظف للعمل لكي يتمكن من شراء شقة بمساحة 60 مترا مربعا في مدينته، التي يعيش ويعمل فيها.

وجاء التصنيف في تقرير مؤشر فقاعة العقارات العالمية 2021 الصادر عن البنك "يو بي أس"، ويسلط التصنيف الضوء على الموظف أو العامل الذي يتمتع بمهارات عالية ويستند على متوسط الدخل السنوي.

ووفقا للتقرير فإن العامل في مدينة دبي بالإمارات يمكنه شراء شقة بعد قرابة نحو 7 سنوات من العمل، فيما يمكن للعامل في مدينة هونغ كونغ شراء شقة بعد 20 سنة من العمل.

وضم التصنيف 25 مدينة، وجاءت دبي في المرتبة 22 ضمن الترتيب، الذي يصنف المدن من حيث عدد سنوات العمل، أي أن العامل أو الموظف المدينة التي تتصدر التصنيف سيضطر للعمل أكبر عدد من السنوات لشراء شقة.

وتصدرت التصنيف مدينة هونغ كونغ حيث يتوجب العمل لمدة 20 عاما لشراء شقة بمساحة 60 مترا مكعبا، فيما يجب العمل مدة 10 سنوات لشراء شقة بهذه المساحة في موسكو وفقا للدراسة.

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المصدر: RT