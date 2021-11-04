بناء على طلب السعودية.. دول مجلس التعاون الخليج تفتح تحقيق إغراق بحق مجموعة من الدول

فتحت لجنة مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون الخليج العربية تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات السعودية من منتج بوليمرات فائقة الامتصاص من مجموعة من الدول.

وجاء ذلك بحسب ما أعلنته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الخميس. وتقدم بالطلب شركة البوليمرات الإكريليكية السعودية باسم الصناعة الخليجية.

ويجري الحديث عن منتجات البوليمرات المندرجة تحت البند الجمركي 390690 من التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج، ذات المنشأ أو المصدرة من الصين واليابان وبلجيكا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وفرنسا.

وأوضح الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون خليفة بن سعيد العبري، أن قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة جاء بناء على تقرير وتوصية مكتب مكافحة الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون، وتأتي هذه الإجراءات وفقا للقانون الموحد لمكافحة الإغراق.

من جانبه صرح مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ريحان مبارك فايز، بأن المكتب قام بدراسة ادعاءات الصناعة الخليجية المتقدمة بالشكوى، وتأكد بحسب الأدلة والقرائن التي أوردتها أن هذا المنتج يرد إلى سوق السعودية بأسعار مغرقة أدت إلى إلحاق ضرر مادي بالصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة، ودعا سعادته الأطراف ذات العلاقة والمصلحة بالتحقيق في المشاركة والالتزام بالمهل الزمنية والتعليمات الواردة في النشرة والتي يمكن طلب الاشتراك بها.

المصدر: RT