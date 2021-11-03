الذهب يسجل أدنى مستوى في 3 أسابيع وسط حذر قبيل قرار المركزي الأمريكي

هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف أكتوبر، في ظل ترقب لدى المستثمرين إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قراره حول إجراءاته التحفيزية الضخمة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.26 بالمئة إلى 1764.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 17:50 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس أدنى مستوى منذ الثالث عشر من أكتوبر عند 1757.63 دولار.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.3 بالمئة إلى 1765.30 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.3 بالمئة إلى 23.20 دولار للأوقية في حين هبط البلاتين 1.5 بالمئة إلى 1022.60 دولار. وتراجع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1993.00 دولارا.

ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي الأمريكي تقليص برنامجه لشراء الأصول البالغ قيمته 120 مليار دولار شهريا في بيان السياسة النقدية.

المصدر: "رويترز"