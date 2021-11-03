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بيسكوف: ميزان الطاقة لروسيا صديق للبيئة أكثر من دول أخرى

مال وأعمال

بيسكوف: ميزان الطاقة لروسيا صديق للبيئة أكثر من دول أخرى
Sputnik
صورة تعبيرية
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أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن سياسة المناخ لروسيا متسقة وجادة للغاية، مشيرا إلى أن ميزان الطاقة لروسيا صديق للبيئة أكثر من ميزان الطاقة في العديد من الدول.

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وجاءت تصريحات بيسكوف تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن روسيا لم تساهم بشكل كاف في مؤتمر المناخ في غلاسكو.

وقال بيسكوف: "سياسة المناخ لروسيا متسقة للغاية، فإجراءات الدولة في هذا الاتجاه لم يتم توقيتها لتتزامن مع أي تدابير محددة".

وأضاف، أن روسيا تتخذ إجراءات لمكافحة حرائق الغابات وإجراءات لتنويع ميزان الطاقة، مؤكدا أن "ميزان الطاقة لدينا أكثر اخضرارا (صديقا للبيئة) بكثير من ميزان الطاقة في العديد من البلدان".

وفي مطلع شهر نوفمبر الجاري انطلقت في مدينة غلاسكو (بريطانيا) أعمال مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ (COP26)، وسيستمر المؤتمر لمدة أسبوعين.

وكان من المفترض أن ينعقد المؤتمر العام الماضي، لكن بسبب جائحة كورونا تم تأجيل انعقاده، ووصل إلى غلاسكو حوالي 20 ألف شخص للمشاركة في الحدث، بما في ذلك رؤساء دول وحكومات، ويبحث المؤتمر مسألة تشديد التزامات الدول لمكافحة انبعاثات الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري في الكرة الأرضية.

المصدر: تاس

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