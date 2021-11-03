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روسيا تحظر استيراد منتجات زراعية من شركة تركية

مال وأعمال

روسيا تحظر استيراد منتجات زراعية من شركة تركية
Sputnik
صورة تعبيرية
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حظرت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور" استيراد الليمون من الشركة التركية Gonder Soguk لوجود انتهاكات صحية.

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وتم فرض الحظر ابتداء من اليوم الأربعاء، وذلك بسبب ارتفاع نسبة المبيدات الحشرية في الليمون المورد من هذه الشركة إلى روسيا.

وجاء في بيان صدر اليوم الأربعاء عن الهيئة الروسية: "اعتبارا من 3 نوفمبر 2021 تم تعليق استيراد منتجات الليمون (من تركيا) إلى روسيا من أجل منع ظهور وانتشار الأمراض غير المعدية (التسمم) بين السكان".

وقبل أيام حظرت روسيا أيضا استيراد اليوسفي من قبل إحدى الشركات التركية بسبب اكتشاف نسبة متزايدة من مبيدات حشرية في اليوسفي.

المصدر: نوفوستي

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