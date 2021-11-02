الإمارات.. وزارة المالية تحول منصة الدفع بالدرهم الإلكتروني إلى "المركزي"
وقعت كل من وزارة المالية والمصرف المركزي في الإمارات مذكرة بشأن تحويل منصة الدفع بالدرهم الإلكتروني إلى المصرف المركزي، لتوحيد أنظمة المدفوعات الرقمية للحكومة الاتحادية.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن المذكرة تهدف إلى "تنظيم آلية نقل وتحويل جميع أصول وأنظمة وعمليات الدفع بالدرهم الإلكتروني لتوفير خدمات وطنية مبتكرة للقطاعين العام وقطاع الأعمال".
ونقلت الوكالة عن وزير الدولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني أن أهمية تعزيز التعاون وتوحيد الجهود في مجال المدفوعات الرقمية، "يحقق كفاءة عالية وإمكانية وصول غير مسبوقة لقطاع الأعمال والدفع الرقمي، وتوفير فرص الاستثمار المحلية والدولية في اقتصاد رقمي حديث وتطوير عمليات الدفع المبتكرة للمتعاملين والتعامل مع قطاع التجزئة والحكومة من خلال الحلول الرقمية الذكية".
المصدر: وكالة "وام"
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