طيران الجزيرة الكويتية تجري محادثات لشراء 30 طائرة

كشف رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة الكويتية، مروان بودي، اليوم الاثنين، عن أن محادثات تجريها شركته مع شركتي "بوينغ" و"إيرباص" لشراء طائرات جديدة.

وقال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة الكويتية، إن الشركة تجري مفاوضات لشراء 30 طائرة "إيرباص إيه 320 نيو" أو "بوينغ 737 ماكس" في صفقة تصل قيمتها إلى ملياري دولار.

وأضاف الرئيس، أن شركة الطيران منخفض التكلفة تتوقع إبرام طلبية شراء الطائرات التي تدرسها منذ فترة كبيرة بنهاية مارس 2022.

المصدر: "رويترز"