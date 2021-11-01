شركة روسية تحصل على تراخيص بناء الوحدة الرابعة من محطة نووية في تركيا

وافق مجلس هيئة الرقابة النووية التركية على منح شركة "أكويو نوكليار" التابعة لشركة "روساتوم" ترخيصا لبناء الوحدة الرابعة من محطة "أكويو"، التي تعد أول محطة للطاقة النووية في تركيا.

ويسمح الترخيص الصادر عن الهيئة لصالح الشركة الروسية بالشروع في تنفيذ جميع أعمال البناء والتشييد والتركيب في موقع الوحدة الرابعة، بما في ذلك مرافق الأمان النووي.

وقد أرسلت الشركة حزمة الوثائق والمستندات اللازمة للحصول على الترخيص إلى هيئة الرقابة النووية التركية (NDK) في 12 مايو 2020. وشملت الحزمة نسخة من تقرير الأمان المبدئي (PSAR) ونسخة من تقرير التقييم الاحتمالي للأمان(PSA) وغيرها من المستندات التي تؤكد سلامة وموثوقية وحدة الطاقة الرابعة المزمع إنشائها في موقع محطة "أكويو" الكهروذرية.

ومُنحت شركة "أكويو نوكليار" الترخيص لبناء الوحدة الرابعة بعد أن انتهى مجلس هيئة الرقابة النووية التركية من تقييم المستندات المقدمة. ويتيح الترخيص البدء في بناء المفاعل الخاص بالوحدة الرابعة وأيضا وحدة التوربينات التابعة لها.

وقالت أناستاسيا زوتييفا، المديرة العامة لشركة "أكويو نوكليار": "يعد الحصول على رخصة البناء بوحدة الطاقة الرابعة إحدى المراحل الهامة من تنفيذ مشروع إنشاء محطة "أكويو". وأود، أولا، أن أتقدم بخالص الشكر لزملائنا الأتراك والروس الذين شاركوا في عملية الحصول على هذه الوثيقة الهامة".

وأضافت قائلة: "بحصولنا على الرخصة لبناء وحدة الطاقة الرابعة، أكملنا عملية الحصول على جميع التراخيص اللازمة لإنجاز مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية المكونة من أربع وحدات لتوليد الطاقة الكهربائية التي نبنيها في تركيا".

وتابعت: "بذلك أكدنا أن مشروعنا هذا يتمتع بالمستوى المطلوب من الأمان النووي وأنه قد خضع للدراسات شاملة النطاق الضرورية والتطوير المعمق، وأيضا أكدنا أنه مشروع مجد وواقعي بصفته مشروعا فريدا من نوعه، وذلك بالتعاون مع زملائنا من هيئة الرقابة النووية التركية. والآن نحن مستعدون لأن تشمل أعمال البناء جميع وحدات الطاقة الأربع بالمحطة. في مطلع العام القادم سنبدأ الأعمال المتعلقة بوضع لوح الأساس لمبانى وحدة المفاعل".

وقبل منح "أكويو نوكليار" رخصة البناء للوحدة الرابعة، نفذت في موقع الوحدة الأعمال التحضيرية، بما فيها عمليات المسح الهندسي وأعمال الحفر وذلك استنادا إلى تصريح البناء المحدود الصادر في 30 يونيو 2021.

ومن المخطط البدء في إنشاء القاعدة الخرسانية لألواح الأساس الخاصة بوحدتي المفاعل والتوربينات التابعتين لوحدة الطاقة الرابعة قبل نهاية العام الجاري، ومن ثم سيتم التحول إلى الأعمال الرامية إلى تقوية الأساسات.

وفي إطار عملية الترخيص الخاصة بمشروع "أكويو" الذي يقضي بإنشاء أول محطة للطاقة النووية في تركيا، يتوجب الحصول على حوالي 120 ترخيصا وتصريحا من مختلف المؤسسات الحكومية التركية المختصة. وحتى الآن، صدرت بالفعل كافة التراخيص والتصاريح الأساسية، بما في ذلك تقرير تقييم الأثر البيئي للمشروع ورخصة توليد الكهرباء وتراخيص البناء لوحدات الطاقة الأربع، بالإضافة إلى تصريح تشغيل محطة الشحن الشرقية في محطة "أكويو" الكهروذرية.

في الوقت الحالي يعد موقع إنشاء محطة "أكويو" للطاقة النووية في تركيا أكبر المواقع في قطاع الطاقة النووي على مستوى العالم، حيث تجري أعمال البناء. ويتم تنفيذ المشروع بمشاركة أكثر من 12 ألف عامل وأكثر من 1000 آلة بناء ومركبة، بالإضافة إلى 70 رافعة بناء يوميا. تُنفذ جميع الأعمال في الموقع بتعاون وثيق مع الجانب التركي وتحت إشراف المؤسسات الحكومية التركية المختصة ووكالات تفتيش مستقلة.

المصدر: RT