وزير المالية السعودي: المملكة عينت مستشارين ماليين لإصدار أدوات دين خضراء

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، يوم الأحد إن المملكة عينت مستشارين ماليين لإصدار أدوات دين خضراء لكنها لم تحدد بعد شكل الإصدار.

وأضاف لـ"رويترز" في مقابلة عبر الإنترنت أن "الحكومة لديها العديد من المشروعات الخضراء. لدينا الكثير من محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وبطاقة الرياح والتي تحتاج لتمويل ولدينا العديد من الخطط الجديدة قيد الإعداد".

وقال إن المملكة عينت مستشارين ماليين لكنها لم تقرر بعد تفاصيل مثل ما إذا كان التمويل سيكون على شكل قرض مشترك أم سندات أم صكوك، وما إذا كانت ستصدر على نطاق محلي أم دولي.

كما أشار الجدعان إلى أن الاقتصاد السعودي يتعافى جيدا من جائحة كورونا وإنه يتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي بنسبة تتراوح بين 4.7 بالمئة و5 بالمئة هذا العام وأن يكون نمو الناتج الإجمالي المحلي بشكل عام بنسبة 2.8 بالمئة.

وقال متحدثا من روما حيث حضر قمة مجموعة الـ20 إن السلطات ليس لديها خطط بعد لتعديل ضريبة القيمة المضافة بعد زيادتها لثلاثة أمثال العام الماضي إلى عشرة بالمئة للتخفيف من أثر انخفاض عائدات النفط على ماليات الدولة.

وأكد الجدعان أن المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، تعمل صوب تحقيق الاقتصاد المستدام من خلال عائدات وموارد طاقة مستدامة.

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المصدر: "رويترز"