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المركزي: نمو المعروض النقدي (ن2) في مصر 17.2% على أساس سنوي في سبتمبر

مال وأعمال

المركزي: نمو المعروض النقدي (ن2) في مصر 17.2% على أساس سنوي في سبتمبر
Reuters GHA/ata
الجنيه المصري
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قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد إن المعروض النقدي (ن2) في مصر زاد بنسبة 17.2% على أساس سنوي في سبتمبر.

وبلغ المعروض النقدي 5.58 تريليون جنيه مصري (356.32 مليار دولار) في سبتمبر، مقارنة مع 4.76 تريليون جنيه خلال الشهر ذاته قبل عام.

ويبدو أن اقتصاد مصر تعافى من أسوأ تداعيات جائحة كورونا، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي 7.7% في الربع المنتهي بنهاية يونيو، مقارنة مع انكماش بلغ 1.7 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات حكومية.

وتوقع استطلاع نشرته وكالة "رويترز" نموا عند 5.1% في العام المالي الحالي، وأن يتسارع إلى 5.5% في العامين التاليين، مع استمرار تعافي السياحة وانحسار تداعيات الجائحة.

المصدر: "رويترز"

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