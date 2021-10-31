"أميركان إيرلاينز" تلغي أكثر من ألف رحلة بسبب نقص في عدد الموظفين

ألغت شركة الخطوط الجوية الأمريكية "أميركان ايرلاينز" نحو ألف رحلة طيران، منذ الجمعة، بسبب نقص في عدد الموظفين جراء الاضطرابات المرتبطة بسوء الأحوال الجوية.

ووفقا لموقع "فلايت أوير" الذي يتتبع حالات التأخير والإلغاء في أجواء الولايات المتحدة، ألغت شركة "أميركان إيرلاينز" أكثر من 800 رحلة يومي الجمعة والسبت، وتتوقع إلغاء أكثر من 400 رحلة اليوم الأحد.

وقال ديفيد سيمور، المدير العام لـ"أميركان إيرلاينز" في مذكرة إلى الموظفين السبت، إن الصعوبات بدأت الخميس بعواصف ورياح شديدة أعاقت قدرة مركز الشركة في دالاس وحركة الموظفين، متحدثا أيضا عن صعوبة في إيجاد طيارين وطواقم طيران.

و"أميركان إيرلاينز" ليست أول شركة طيران تعاني نقصا في الموظفين منذ أن تزايد الطلب على السفر إثر حملات التطعيم ضد كوفيد ورفع اجراءات مكافحة الفيروس.

في الأسبوع الماضي، اضطرت شركة "ساوث ويست" إلى إلغاء أكثر من 2000 رحلة طيران، ما كلفها 75 مليون دولار.

المصدر: www.cnbc.com