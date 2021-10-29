انخفاض عجز الموازنة التونسية إلى 4.2 في المئة

انخفض عجز الموازنة التونسية إلى 4.2 في المئة من الناتج المحلي هذا العام وحتى أغسطس الماضي مقارنة بـ 5.3 في المئة للفترة ذاتها من العام السابق.

وأضاف تقرير للبنك المركزي التونسي أن العجز المالي بلغ نحو 3 مليارات دينار في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة مع 4.9 مليار دينار في ذات الفترة من العام السابق.

المصدر: "رويترز"