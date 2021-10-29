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هبوط الذهب لأدنى مستوى في أسبوع مع صعود الدولار وعائدات السندات الأمريكية

مال وأعمال

هبوط الذهب لأدنى مستوى في أسبوع مع صعود الدولار وعائدات السندات الأمريكية
Reuters Ajay Verma
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هبطت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع اليوم الجمعة، بضغط من ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار.

وبحلول الساعة 14:32 بتوقيت غرينتش نزل الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 1775.76 للأوقية (الأونصة).

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب للتسليم في ديسمبر 1.3 بالمئة إلى 1778.40 دولار للأوقية.

ومن المنتظر أن يعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" موعد بدء تقليص تدابير التحفيز الاقتصادي بعد اجتماع في الثاني والثالث من نوفمبر.

ويؤدي خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة إلى زيادة العائد على السندات الحكومية وصعود الدولار، مما يقلل الإقبال على الذهب.

لكن المخاوف العامة المتعلقة بارتفاع الأسعار أبقت الذهب والفضة على مسار تسجيل ارتفاع شهري بنحو واحد بالمئة وسبعة بالمئة على الترتيب.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 23.76 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1010.62 دولار للأوقية. وهبط البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 1955.08 دولار للأوقية.

المصدر: وكالات

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