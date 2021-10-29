وزير المالية المصري يكشف حجم المصروفات والعجز الكلي خلال العام الحالي

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الجمعة، عن زيادة إجمالي مصروفات العام المالي الحالي بنسبة 10% لتُسجل 1.6 تريليون جنيه.

كما كشف الوزير عن خفض العجز الكلي إلى 7.4% من الناتج المحلي حتى آخر يونيو وتحقيق فائض أولي بنسبة 1.46% خلال العام المالي 2020-2021.

ولفت إلى أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت إلى 271.7 مليار جنيه مقابل 230.5 مليار جنيه في العام المالي 2019–2020.

وأوضح الوزير أن نتائج الحساب الختامي لميزانية العام 2020 -2021 "تعكس إنجازا جديدا لمصر"، إثر تحقيق الفائض المذكور، رغم ما تفرضه جائحة كورونا من تداعيات وآثار سلبية.

كما أشار أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن نتائج الحسابات المالية للهيئات الاقتصادية أدت إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع الفائض الوارد منها للخزانة العامة بنسبة 16.3% عن العام المالي السابق.

المصدر: "رويترز" + RT