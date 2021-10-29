انخفاض في سعر صرف الدولار أمام الشيكل الإسرائيلي

يواصل سعر صرف الدولار الانخفاض أمام الشيكل الإسرائيلي، حيث انخفض بعد اليوم سعر صرف العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى له في نحو 21 عاما.

وتراجع سعر صرف الدولار، بعد ظهر اليوم، إلى مستوى 3.158 شيكل، وقبل ذلك كان عند مستوى 3.1544 شيكل، وهو أدنى مستوى للعملة الأمريكية في 21 عاما.

كذلك تراجعت العملة الأوروبية، إذ بلغ سعر صرف اليورو 3.6858 شيكل، وهو أدنى مستوى أيضا في نحو 21 عاما.

ويشهد الدولار منذ عدة أيام تراجعا في إسرائيل، دون تدخل البنك المركزي الإسرائيلي، حيث لم يقم المركزي بشراء الدولار لوقف انخفاض سعر الصرف.

المصدر: وكالات