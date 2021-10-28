الجزائر: زيادة إنتاج "أوبك+" يجب ألا تتعدى 400 ألف برميل يوميا في ديسمبر

قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب اليوم الخميس إن زيادة إنتاج "أوبك+" من النفط الخام يجب ألا تتعدى 400 ألف برميل يوميا في ديسمبر.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن عرقاب قوله إن الوضع في سوق النفط يشير إلى أن زيادة إنتاج الدول الأعضاء في تجمع "أوبك+" في ديسمبر يجب ألا تتخطى 400 ألف برميل يوميا.

وتراجعت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين اليوم الخميس بعد أن قالت إيران إن المحادثات مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي ستستأنف بحلول نهاية نوفمبر، بالتزامن مع زيادة مخزونات الخام الأمريكية.

وأدى ظهور بؤر جديدة لفيروس كورونا في الصين وتسجيل وفيات قياسية بالمرض والتهديد بالإغلاق في روسيا، بالإضافة إلى ارتفاع حالات الإصابة في غرب أوروبا إلى وقف ارتفاعات أسعار النفط.

المصدر: "رويترز"