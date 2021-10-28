وزير: البنك الدولي سيمول مشروع نقل الكهرباء إلى لبنان.. وواشنطن منحت الضوء الأخضر
Reuters وزير الطاقة اللبناني وليد فياض
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أعلن وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، أن البنك الدولي سيمول الاتفاق الذي تم التوصل له اليوم بين الأردن وسوريا ولبنان لنقل الكهرباء إلى الأخير.
وأضاف فياض أن ممثلين عن البنك حضروا الاجتماع الذي عقد في الأردن، وحضره وزراء الطاقة والكهرباء في البلدان الثلاثة.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه السوري غسان الزامل والأردني صالح الخرابشة قال فياض إن الولايات المتحدة، التي تفرض عقوبات على سوريا، قد أعطت الضوء الأخضر للمشروع.
وكان ممثلو لبنان والأردن وسوريا، أعلنوا أنهم توصلوا إلى اتفاق نهائي لنقل الكهرباء إلى لبنان، الذي يعاني من أزمة طاقة خانقة.
المصدر: "رويترز"
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