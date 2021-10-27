هبوط البتكوين إلى أدنى من 60 ألف دولار بعد تسجيلها أعلى مستوى في 20 أكتوبر

تراجع سعر البتكوين إلى ما دون 60 ألف دولار مع تلاشى حالة النشوة التي شهدتها السوق الأمريكية للتداول.

وأشارت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء إلى تراجع سعر أغلى عملة رقمية في العالم بنسبة 6.4% إلى 58132 دولارا، وهو أقل سعر يومي لها منذ حوالي أسبوعين.

وكانت البتكوين قد وصلت إلى أعلى مستوى لها في 20 أكتوبر الحالي مسجلة 66976 دولارا.

كما تراجعت العملة الرقمية الأقل قيمة إيثر بنحو 6%، فيما تراجعت العملات الأصغر أيضا، حيث فقدت عملتا "دوغكوين" و"سولانا" أكثر من 7% من قيمتهما أمس.

وتراجع مؤشر "بلومبيرغ غالاكسي" للعملات الرقمية، والذي يتابع بعض أهم العملات الرقمية، بنسبة 7.5% في بعض أوقات التداول يوم الأربعاء.

المصدر: وكالات