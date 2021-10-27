"سابك" السعودية تضخ مبلغا ضخما في محطة "تيسايد" في إنجلترا

أعلن في بريطانيا أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، سوف تستثمر زهاء مليار جنيه إسترليني في منشأة "تيسايد" التابعة لـ"سابك" شمال شرقي إنجلترا لإزالة الكربون.

ونشر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تغريدة على "تويتر" مساء الأربعاء قال فيها: "من الرائع أن نرى استثمارا بقرابة مليار دولار في منشأة "تيسايد" التابعة لـ"سابك"، وتوفير 1000 وظيفة".

وأضاف: "تصويت بالثقة في قطاع الكيماويات والمعالجة بالمملكة المتحدة، الذي يتصدر الابتكار في التكنولوجيا النظيفة الخضراء".

Fantastic to see nearly £1 billion invested in @SABIC's Teesside facility, creating and safeguarding 1,000 jobs.



It's a huge vote of confidence in the UK's chemicals and processing industry, which is pioneering innovation in clean, green technology. https://t.co/t91mB8kouU — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 27, 2021

وأكدت "سابك" الاستثمار في بيان نشرته "رويترز"، وقالت إن إجمالي استثمارها في المملكة المتحدة يبلغ حوالي مليار جنيه إسترليني.

وفي وقت سابق الأربعاء قال وزير الاستثمار خالد الفالح إن السعودية وبريطانيا وقعتا مذكرة تفاهم للترويج للاستثمارات الثنائية.

المصدر: رويترز