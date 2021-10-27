انطلاق أولى رحلات مصر للطيران بين أشهر مدينتين في مصر بعد توقف 6 سنوات

أقلعت صباح اليوم الأربعاء رحلة شركة مصر للطيران من مطار شرم الشيخ الدولي متجهة إلى مطار الأقصر، وذلك في أولى رحلاتها بعد فترة توقف دامت 6 سنوات.

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ويستمر تشغيل هذه الرحلة بواقع مرة واحدة أسبوعيا قابلة للزيادة وفقا للعرض والطلب بسعر تذكرة موحد ذهاب وعودة شاملة الضرائب 1800 جنيه.

جاء تشغيل هذا الخط في إطار جهود الدولة المصرية لتقديم منتج سياحي متكامل من خلال دمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتج السياحة الثقافية حتى يتسنى للسائح زيارة أكثر من مقصد سياحي أثناء تواجده في مصر بما يُثري تجربته السياحية من خلال الربط بين مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين كافة المحافظات السياحية.

وأقلعت الطائرة في تمام الساعة 7 صباحا من مطار شرم الشيخ الدولي وكان على متنها 110 راكبا من السائحين والمصريين، ومن المقرر أن تعود الرحلة مرة أخرى مساء اليوم إلى مطار شرم الشيخ.

المصدر: الوطن