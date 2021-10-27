صحيفة: أسعار تذاكر الطيران للسفر من روسيا إلى مصر تبلغ مستوى فلكيا

تحدثت صحيفة "إزفستيا" الروسية عن ارتفاع أسعار تذكر الطيران من روسيا إلى المنتجعات في تركيا ومصر خلال عطلة نوفمبر التي أعلنتها الحكومة الروسية لمواجهة زيادة الإصابات بكورونا.

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ووفقا للصحيفة فإن الطلب ارتفع على الرحلات السياحية لقضاء إجازة في مدن مثل أنطاليا والغردقة وشرم الشيخ، وأشارت إلى عدم وجود أماكن شاغرة في الفنادق والطيران للفترة من 30 أكتوبر الجاري وحتى 7 نوفمبر المقبل.

وعن أسعار تذاكر الطيران للفترة المذكورة ذكرت الصحيفة استنادا لبيانات تطبيق Aviasales ليوم أمس، أن سعر التذكرة إلى شرم الشيخ المصرية للسفر في 29 أكتوبر 2021 يبدأ من 50 ألف روبل حوالي 715 دولارا (إيروفلوت) إلى 255 - 305 ألف روبل نحو 4.35 ألف دولار (مصر للطيران).

فيما يبدأ ثمن التذكرة إلى الغردقة من 62.5 ألف روبل حوالي 893 دولارا (إيروفلوت) إلى 430 - 450 ألف روبل 6400 دولار (شركة طيران روسيا)، أما سعر التذكرة للسفر من موسكو إلى إنطاليا مباشرة بواسطة شركة "نوردويند" فقد بلغ 352 ألف روبل ما يعادل 5028 دولار.

وأعلنت الحكومة الروسية الأسبوع الماضي عن فرض عطلة رسمية في البلاد مدفوعة الأجر لمدة أسبوع ابتداء من 30 أكتوبر الجاري (30 أكتوبر - 7 نوفمبر 2021) لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

كذلك تم إعطاء الأقاليم الروسية التي تشهد تزايدا في الإصابات، الحق بفرض عطلة بناء على الوضع الوبائي لديها، وفي ظل ذلك فرضت العاصمة الروسية ومقاطعة موسكو عطلة ابتداء من 28 أكتوبر الجاري وحتى 7 نوفمبر المقبل.

(الدولار = 70 روبل في 27 أكتوبر 2021)

المصدر: نوفوستي