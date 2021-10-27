الميزان التجاري لأبرز الدول العربية خاسر باستثناء 5 دول
Reuters
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أظهرت بيانات اقتصادية أن الميزان التجاري لمعظم الدول العربية في العام الماضي كان خاسرا باستثناء 5 دول تعتمد على صادرات النفط.
ووفقا لبيانات موقع "ITC Trade" فإن الميزان التجاري رابح للسعودية والكويت والعراق والبحرين وقطر، حيث تجاوزت صادراتها الواردات.
وفيما جدول يتضمن بيانات التجارة الخارجية لمعظم الدول العربية للعام 2020:
بيانات ITC
والميزان التجاري لأى دولة هو الفرق بين قيمة الصادرات والواردات خلال فترة زمنية معينة، فإذا كانت قيمة الواردات تتجاوز الصادرات فذلك يعني وجود عجز في الميزان التجاري، وإذا كان هناك زيادة في الصادرات وتراجع في الواردات هنا يكون للدولة فائض تجاري.
المصدر: RT
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