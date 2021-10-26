هبوط الذهب مع صعود الدولار والمستثمرون يترقبون قرارات البنوك المركزية

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء متأثرة بصعود الدولار وعوائد السندات، بينما يترقب المستثمرون رد بنوك مركزية كبرى على تصاعد ضغوط التضخم.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1790.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1746 بتوقيت غرينتش.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة لتسجل عند التسوية 1793.40 دولار للأوقية.

وكان المعدن النفيس قد قفز بما يقرب من واحد في المئة يوم الاثنين مسجلا 1809.66 للأوقية، بفارق حوالي 4 دولارات عن أعلى مستوياته منذ ما يقرب من شهر والذي بلغه الأسبوع الماضي.

وزاد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة يوم الثلاثاء بعدما نزل لأدنى مستوياته في حوالي شهر في الجلسة السابقة، وهو ما قلص من الإقبال على الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال ستيفن إينيس الشريك في "إس.بي.آي لإدارة الأصول": "سيبقى الذهب مدعوما بشكل جيد نسبيا في أجواء التضخم الحالية إلى أن يتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي تحركا قويا لاحتواء الموقف".

وأضاف "أما إذا تفشى التضخم وخرج عن السيطرة، فربما يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة على نحو سريع، وهذا من شأنه تقليل الإقبال في سوق الذهب".

ويترقب المستثمرون الآن اجتماعي البنكين المركزيين الياباني والأوروبي يوم الخميس، يعقبهما اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الأسبوع المقبل واجتماع لجنة السياسة ببنك إنجلترا

ومن المنتظر أيضا إعلان بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث من العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 2.2 بالمئة إلى 24.01 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 2.6 بالمئة إلى 1029.65 دولار وانخفض البلاديوم 2.7 بالمئة إلى 1995.91 دولار.

المصدر: رويترز