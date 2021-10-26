نائب رئيس الوزراء الصيني يناقش مع وزيرة الخزانة الأمريكية التعاون الثنائي

أجرى نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، اليوم، اتصالا مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، ناقشا خلاله ملف التجارة والتعاون الثنائي.

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وأفادت وزارة التجارة الصينية في بيان أنهما "تبادلا وجهات النظر بشكل براغماتي وصريح وبناء بشأن وضع الاقتصاد الكلي والتعاون في المجالات الثنائية ومتعددة الأطرا".

وقالت "أعرب ليو عن قلقه حيال الرسوم الجمركية الأميركية والعقوبات وطريقة تعامل الولايات المتحدة مع الشركات الصينية، بحسب البيان".

من جهتها، أوضحت وزارة الخزانة في بيان لها أن يلين "أثارت بشكل صريح المسائل التي تشكل مصدر قلق". واعترف الطرفان بأنه كان "للتطورات في اقتصادينا انعكاسات مهمة على الاقتصاد العالمي".

يذكر أنه تدهورت العلاقات بين بكين وواشنطن في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي فرض رسوما على منتجات صينية بقيمة مليارات الدولارات عام 2018، مشيرا حينذاك إلى ممارسات تجارية اعتبرها "غير منصفة".

المصدر: أ ف ب.