خبراء يشيدون برد الأمير عبدالعزيز على تصريح لبايدن

أشاد خبراء ورواد بمواقع التواصل الاجتماعي برد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان على تصريحات للرئيس الأمريكي حول علاقة السعودية بارتفاع أسعار النفط.

واعتبر خبراء أن رد الأمير عبدالعزيز بن سلمان كان بمنتهى الدبلوماسية والحكمة، وأشار أحدهم إلى أن اقتراح الأمير حول وقف الصادرات الأمريكية أحد حلول ارتفاع الأسعار ليس سوى درس في القرار السيادي بالمجان.

الأمير الخبير المفوه #عبدالعزيز_بن_سلمان#وزير_الطاقة_السعودي يرد على اكثر الأسئلة احراجا وبكل هدوء؛ بحلم الحليم و علم العالم وحكمة الحكيم لينطبق على سموه الكريم المثل العربي القديم "في حلم احنف في ذكاء اياس" pic.twitter.com/EwDWAnzav8 — د. عبدالرحمن العريني (@Drorainy) October 25, 2021

وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان لـ"بلومبيرج"



سؤال:

“الرئيس الامريكي جو بايدن يلقي اللؤم على السعودية بسبب ارتفاع أسعار البنزين ⛽️ ”



الجواب:

“وقف الصادرات الامريكية للخارج احد الحلول التقنية المتاحة😏”



درس في القرار السيادي بالمجان 👌🏻#للطاقة_وطن#OOTTpic.twitter.com/qXAVpn615N — عايض آل سويدان (@AyidhSalemQ) October 24, 2021

وخلال مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" طلب المذيع من وزير الطاقة السعودي التعليق على تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن ألقى خلالها باللوم على المملكة بسبب ارتفاع أسعار النفط الأمر الذي أدى إلى صعود أسعار الوقود في الولايات المتحدة.

ورد على ذلك الأمير عبدالعزيز بن سلمان قائلا: "لن اتطرق لذلك لأنه يتجاوز مسؤولياتي، أنا مختص تقني وأتعامل مع الأمور التقنية، أسعار الوقود مرتفعة لأنها تخلط بالإيثانول الذي ارتفع سعره 10 أضعاف".

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وأضاف قائلا: "ارتفعت أسعار الوقود بسبب قلة المخزون في الولايات المتحدة، أسعار الوقود مرتفعة لأن هناك ما بين 2 إلى 2.5 مليون برميل من القدرة الإنتاجية لا تزال معطلة بسبب الإعصار، استيراد النفط الخام لن يساعد بذلك ما سيساعد هو جعل الوقود أكثر وفرة".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد ربط ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة بقلة معروض الخام من دول "أوبك" وبالسعودية، واعتبر أن قيود الإنتاج التي تفرضها "أوبك" وراء ارتفاع أسعار الوقود في السوق الأمريكية، مشيرا إلى وجود مفاوضات مكثفة حول هذه المسألة.

وتقوم دول مجموعة "أوبك+"، التي تضم دول منتجة للنفط من "أوبك" وخارجها، بفرض قيود على إنتاج النفط منذ مايو من 2020 في ظل أزمة فيروس كورونا، ومنذ أغسطس 2021 خففت المجموعة القيود على الإنتاج، حيث تعمل على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا شهريا.

المصدر: وكالات