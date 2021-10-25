ارتفاع أرباح "فيسبوك" في ظل تداعيات قضية "وثائق فيسبوك"

أعلنت شركة "فيسبوك" عن تحقيق مستوى أعلى من المتوقع في الأرباح في الربع الأخير من العام، وسط تداعيات قضية "وثائق فيسبوك" التي تفيد بأن الشركة قدمت النجاح المالي على سلامة المستخدم.

وقالت الشركة إن دخلها الصافي نما بنسبة 17٪ من يوليو إلى سبتمبر الماضيين ليصل إلى 9.19 مليار دولار، بوصول سعر السهم الواحد إلى 3.22 دولار، مدعوما بعائدات الإعلانات القوية.

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ويمثل هذا النمو ارتفاعا من 7.85 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، حيث سيجل سعر السهم 2.71 دولار، فيما نمت الإيرادات الإجمالية إلى 29.01 مليار دولار.

ويأتي هذا الإعلان عقب الوصول إلى مجموعة ضخمة من الوثائق الداخلية عرفت بـ"وثائق فيسبوك"، حصلت عليها مؤسسات إعلامية أمريكية بينها وكالة أسوشيتيد برس، إضافة إلى شهادة مسربة الوثائق فرانسيس هاوغين أمام لجنة "قانون الأمان عبر الإنترنت" في البرلمان البريطاني.

المصدر: "واشنطن بوست"