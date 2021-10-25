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سكان جزيرة القيامة يرفضون استقبال السياح

مال وأعمال

سكان جزيرة القيامة يرفضون استقبال السياح
Reuters
صورة من الأرشيف - جزيرة القيامة
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يرفض سكان جزيرة القيامة أو جزيرة الفصح (Easter Island)، المنعزلة بالمحيط الهادئ، عودة فتح الجزيرة أمام السياح الأجانب، وذلك بعد فرض قيود لمواجهة كورونا.

وذكرت وكالة "نوفوستي" أن سكان جزيرة القيامة صوتوا ضد عودة السياح الأجانب، لكن نتائج الاستفتاء ليست ملزمة.

وكانت الجزيرة قد أغلقت أبوابها قبل عام ونصف وذلك مع اشتعال جائحة كورونا في العالم. 

ووفقا لمسؤول في سلطات الجزيرة فإن اقتصاد الجزيرة لن يصمد في العزلة لعام آخر، وقال متحدث باسم السلطات إنه "من الضروري إعادة بناء القطاع السياحي، الأمر الذي سيعيد الوظائف للناس ويعطي الأمل للأفضل".

وجزيرة الفصح أو القيامة هي عبارة عن جزيرة منعزلة في المحيط الهادئ قبال السواحل التشيلية، وتنتصب تماثيل غريبة منذ آلاف السنين في الجزيرة والتي طالما حيرت العلماء.

سكان جزيرة القيامة يرفضون استقبال السياح
Sputnik
صورة من الأرشيف - جزيرة القيامة

سكان جزيرة القيامة يرفضون استقبال السياح
Sputnik
صورة من الأرشيف - جزيرة القيامة

المصدر: نوفوستي

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