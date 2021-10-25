الخام الأمريكي يبلغ أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014
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واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الاثنين، وارتفع الخام الأمريكي فوق مستوى 85 دولارا للبرميل، مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2014.
يتبع..
واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الاثنين، وارتفع الخام الأمريكي فوق مستوى 85 دولارا للبرميل، مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2014.
يتبع..
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