الخام الأمريكي يبلغ أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الاثنين، وارتفع الخام الأمريكي فوق مستوى 85 دولارا للبرميل، مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2014.

يتبع..