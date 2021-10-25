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الخام الأمريكي يبلغ أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014

الخام الأمريكي يبلغ أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014

مال وأعمال

الخام الأمريكي يبلغ أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014
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واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الاثنين، وارتفع الخام الأمريكي فوق مستوى 85 دولارا للبرميل، مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2014.

الخام الأمريكي يبلغ أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014منحى تداول الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" في 25 أكتوبر 2021

يتبع..

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