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الحكومة الروسية تخصص 38.5 مليار روبل كدعم للشركات في أزمة كورونا

مال وأعمال

الحكومة الروسية تخصص 38.5 مليار روبل كدعم للشركات في أزمة كورونا
Sputnik
أوراق نقدية روسية
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ستخصص الحكومة الروسية 38.5 مليار روبل (حوالي 546 مليون دولار) لدعم الشركات الصغيرة والمنظمات الاجتماعية غير الحكومية في ظل قيود كورونا الجديدة.

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ووفقا لتصريحات رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين فإن الدعم سيطال نحو 3 ملايين شخص. وقال إن "المبلغ الإجمالي لهذا الدعم سيكون حوالي 38.5 مليار روبل نأمل أن يغطي هذا الإجراء بشكل جزئي الجزء المفقود من الإيرادات للمؤسسات المتضررة وأن يدعم حوالي 3 ملايين شخص".

والدعم سيكون على شكل صرف منح مالية عن كل موظف في الشركات الصغيرة المتأثرة من فرض قيود في روسيا، وتعادل قيمة المنحة الحد الأدنى للأجر المعتمد من قبل الحكومة الروسية.

وأعلنت الحكومة الروسية الأسبوع الماضي عن فرض عطلة رسمية في البلاد مدفوعة الأجر لمدة أسبوع ابتداء من 30 أكتوبر الجاري (30 أكتوبر - 7 نوفمبر 2021)، كذلك تم إعطاء الأقاليم الروسية التي تشهد تزايدا في الإصابات، فرض عطلة بناء على الوضع الوبائي لديها.

المصدر: تاس

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