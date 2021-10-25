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رغم احتياطيات النفط والغاز الضخمة.. إيران تعاني في مجال التكرير 

مال وأعمال

رغم احتياطيات النفط والغاز الضخمة.. إيران تعاني في مجال التكرير 
Reuters
صورة تعبيرية
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تعاني إيران من تأخر ملحوظ في مجال تكرير النفط وإنتاج المشتقات النفطية، ويأتي ذلك على الرغم من امتلاك إيران أحد أكبر احتياطات النفط في العالم.

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وأشارت وكالة "إسنا" الإيرانية إلى انخفاض إنتاج منشآت تكرير النفط الإيرانية بنحو 11% خلال ثماني سنوات.

ووفقا للوكالة فإن تكرير النفط في إيران لا يشكل أكثر من 2% من التكرير العالمي، علما أن تكرير النفط يقدر بنحو 2.1 مليون برميل يوميا في إيران.

وتخضع إيران، بما في ذلك القطاع النفطي، لعقوبات أمريكية شديدة، حيث تحظر على الشركات التعامل مع طهران.

المصدر: "إسنا"

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