سوريا.. تطبيق سعر جديد للمازوت لفعاليات اقتصادية

بدأ اعتبارا من يوم أمس الأحد تطبيق أسعار جديدة لمادة البنزين في سوريا للمنشآت الصناعية الخاصة والفعاليات التجارية والخدمية الخاصة.

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وحددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية سعر مبيع اللتر الواحد من مادة المازوت الصناعي والتجاري عند 1700 ليرة سورية.

وأوضحت الوزارة أن رفع سعر المادة متعلق فقط بالمنشآت الصناعية الخاصة والفعاليات التجارية والخدمية الخاصة.

المصدر: RT