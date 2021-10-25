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سوريا.. تطبيق سعر جديد للمازوت لفعاليات اقتصادية

مال وأعمال

سوريا.. تطبيق سعر جديد للمازوت لفعاليات اقتصادية
Reuters
صورة تعبيرية
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بدأ اعتبارا من يوم أمس الأحد تطبيق أسعار جديدة لمادة البنزين في سوريا للمنشآت الصناعية الخاصة والفعاليات التجارية والخدمية الخاصة.

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وحددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية سعر مبيع اللتر الواحد من مادة المازوت الصناعي والتجاري عند 1700 ليرة سورية.

وأوضحت الوزارة أن رفع سعر المادة متعلق فقط بالمنشآت الصناعية الخاصة والفعاليات التجارية والخدمية الخاصة.

المصدر: RT

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