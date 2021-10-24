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مسؤول إيراني يتحدث بالأرقام عن أزمة جدية طارئة في البلاد

مال وأعمال

مسؤول إيراني يتحدث بالأرقام عن أزمة جدية طارئة في البلاد
Reuters Wana News Agency
طهران
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حذر رئيس لجنة التخطيط في البرلمان الإيراني، حميد رضا حاجي بابائي، من أن "نحو 40 مليون مواطن إيراني بحاجة الى مساعدات معيشية فورية وعاجلة نظرا لسوء الأوضاع الاقتصادية".

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وقال حميد رضا حاجي بابائي: "لا يمكن إنكار عدم الرضى الشعبي الناجم عن الظروف الصعبة التي تخيم على البلاد"، مشيرا إلى خصائص الاقتصاد الكلي للبلاد.

وأضاف: "يجب زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ونصيب الفرد من الإنتاج، وإجمالي إنتاجية العامل، والناتج المحلي الإجمالي وتحديد تكاليف الاستهلاك، ويجب أن تنخفض الواردات ويجب أن تزيد الصادرات، ويجب الحد من التضخم والبطالة"، مشددا على أهمية "إصلاح الهيكل الاقتصادي للبلاد".

وأضاف حاجي بابائي: "رأس المال والدخل للبلد جيد ومناسب، لكن للأسف هذا الدخل لا يتحول إلى إنتاج، ويجب إصلاح هيكل الميزانية بحيث تصبح الإيرادات حقيقية وحقيقية، ويمكن للناس لمسها بجعلها شفافة".

المصدر: "مشرق"

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