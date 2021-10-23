مسؤول مصري يكشف عن حجم احتياطي السكر في البلاد

كشف عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين المصرية، أن احتياطي بلاده الاستراتيجي من السكر يكفي حتي فبراير المقبل.

وقال في تصريحات سابقة إن "مصر تتوقع إنتاج مليونين و850 ألف طن من السكر من القصب والبنجر هذا الموسم، ما يغطي نحو 90 بالمئة من احتياجاتها".

وتسعى وزارة الزراعة المصرية للتوسع فى إنتاج محاصيل الغذاء اليومي، بما لا يعتمد على أساليب الري بالغمر لترشيد استخدام المياه.

المصدر: RT