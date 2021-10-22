روسيا: مستعدون لزيادة إمدادات الطاقة للصين

أكد السفير الروسي لدى الصين أندريه دينيسوف أن بكين تطلب من روسيا زيادة صادراتها من إمدادات الطاقة للصين، مشيرا إلى الصعوبات التي تعتري طرق الإمداد في ظل جائحة كورونا.

وقال دينيسوف في تصريح صحفي أدلى به الجمعة: "في الحقيقة تتوجه الصين إلينا بطلب دراسة إمكانية زيادة الصادرات، ونحن بالطبع مستعدون لذلك، لكن هذا الأمر يخص شركات الاستخراج والنقل وليس الحكومات".

وأشار إلى أن هناك صعوبات معينة ليس في الحجم وإنما في طاقات النقل وتجهيز المعابر الحدودية، حيث أظهرت جائحة كوفيد-19 أن الطريق الأفضل والأسهل يتمثل في النقل السككي".

وتواجه السلطات الصينية في عدة محافظات خاصة شمال شرق البلاد منذ أواسط سبتمبر انقطاعات في إمداد الكهرباء والتدفئة نجمت بما في ذلك عن نقص الفحم وارتفاع تكلفته، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي على خلفية جهود الحكومة لتطوير "الاقتصاد الأخضر".

المصدر: "نوفوستي"